Zeetribunaal grijpt niet in bij maandenlang beslag op Luxemburgse snijkopzuiger in Mexico

Impasse

Vlaggenstaat Luxemburg heeft bij het International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Hamburg bot gevangen in de zaak rond het in Mexico in beslag genomen snijkopzuiger Zheng He van de European Dredging Company (EDC). Het tribunaal besloot niet in te grijpen. Intussen ligt het schip al bijna 10 maanden werkloos aan de ketting in Tampico.