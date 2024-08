Kritisch rapport over uitbreiding Port of Zwolle

kostbaar

Port of Zwolle kan maar zeer beperkt groeien. Er is te weinig ruimte om deze belangrijke binnenvaarthavens uit te breiden. Dat staat in een rapport van Ecorys, Arcadis en TU Delft. Port of Zwolle bestaat uit de havens van Zwolle, Kampen en Meppel en wil uitgroeien tot logistiek knooppunt, waar water, spoor en wegen samenkomen.