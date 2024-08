Kanaalbodem bij sluis te huur en ja, je kunt er helemaal niks mee

Biedboek

Bijzonder, zo is de aanbieding van een perceel in de Noordervaart via het Rijksvastgoedbedrijf wel te noemen. Gezocht wordt een huurder voor ‘De ondergrond van een wateroppervlakte bij de Noordervaart te Nederweert’. Het adres is de invaart van sluis Hulsen Nederweert. Men zoekt dus een huurder voor de bodem van sluiswater. Dat vraagt om een belletje naar het Rijksvastgoedbedrijf. ‘Nee, er ligt niets kostbaars in de bodem en het is eigenlijk niet de bedoeling dat particulieren dit willen huren’, vertelt een woordvoerder.