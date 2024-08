Josien Damen heeft een cadeautje voor Hendrick Hamelmuseum

Vernoemd

Josien Damen, echtgenote van scheepsbouwer Kommer Damen, heeft een foto van de fast ferry 4212 Hamel geschonken aan het Hendrick Hamelmuseum in Gorinchem. De naar de legendarische zeevaarder Hendrick Hamel vernoemde Hamel werd gebouwd bij Damen Shipyards in Vietnam en begin juli feestelijk in de vaart genomen in Zuid-Korea.