Een zeiljacht is woensdagavond rond 17:55 uur zwaar beschadigd nadat de openstaande Kruiswaterbrug bij Bolsward opeens sloot. Het brugdek raakte de mast. Iemand filmde het voorval vanuit een auto, begint luid te toeteren en merkt dan op: ‘Waar is die brugwachter eigenlijk?!’

Gealarmeerde hulpdiensten waren niet nodig, de opvarenden bleven ongedeerd. Wel moet het jacht naar de werf, want van de mast is weinig over. Waarom het brugdek van de Kruiswaterbrug sloot wordt onderzocht. De brug is in beheer bij Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat, zij zijn aan het uitzoeken wat er gebeurd is.

Op de video is goed te zien dat de brug te vroeg sluit: