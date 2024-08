Tankvaartondernemer Jan Verhoeff doet stap terug: ‘Waar doen we het nou eigenlijk voor?’

De vader van Jan Verhoeff had een sleepboot, de Arsie, en een woonark. ‘In die tijd ging je woonark mee met je werk. Ik ben op die ark in de haven van Marken geboren, mijn zus in Huizen en mijn broertje in Dronten. Daar is mijn zus naar school gegaan en zijn we aan de wal gaan wonen.’

Voor Jan stond allerminst vast dat hij in de binnenvaart zou gaan, maar hij wist ook niet waarin dan wel. ‘Ik moest op de Mavo bij de decaan komen, omdat ik moest kiezen wat ik ging doen. Het is uiteindelijk het KOF in Rotterdam geworden.’

Broere Dordrecht

In 1988 begon Jan bij tankrederij Broere in Dordrecht als matroos op de Dordrecht 33. ‘Dat was een bak met de duwboot Thurendrecht erachter. Die bak was een van de eerste binnenvaartschepen met RVS-tanks. Hij was gemaakt van de voor- en achterkant van twee kusters. Een gedrocht om te zien, maar het werkte wel.’

Ze voeren onder meer fenol van Duisburg naar Rotterdam. ‘Je moest een pak aan, maar er werd minder over veiligheid gepraat dan nu. Je hoorde verhalen over overalls die gewassen werden in benzeen.’

In 2002 werd Jan kapitein op de 110 meter lange chemicaliëntanker Rembrandt van de Duitse rederij Gefo. Daar werd hij na drie jaar benaderd door personeelsbureau Hartborg met de vraag of hij zijn eigen tanker wilde hebben. Dat werd de 85 meter lange krijttanker Calcit 6, waarmee hij vijf jaar voor de papierindustrie voer. ‘Daar kwam tegen 2010 een dip in met de digitalisering van alles. En toen kreeg ik de kans een ander schip te kopen. Dat is de Wilson geworden.’

Wilson

De Wilson (110 x 11,49 meter, 3149 ton, 1521 pk Caterpillar) werd de in 2004 bij Santirul Naval Orsova in Roemenië als Provider gebouwd voor Erik Nieman. ‘Er zat nog een contract van drie jaar met Stolt op. Het schip heeft gecoate tanks, dus daarmee kun je alleen lichte chemie vervoeren. Toen dat contract ten einde liep wilden ze liever verder met RVS-tankers. Ze deden me een belachelijk aanbod. Dus toen besloot ik de vrije markt in te gaan. En zo ben ik bij TankMatch terechtgekomen.’

Via deze bevrachter voer Jan voor verschillende majors minerale oliën. Heeft hij in de afgelopen 13 jaar bepaalde trends gezien in de minerale tankvaart? ‘Dat de schepen steeds groter werden. Ik zie apparaten van 135 bij 22 rondvaren.’

Is investeren in groter om goedkoper te kunnen vervoeren volgens hem een verstandig beleid? ‘Ik heb gehoord dat de vrachtprijzen per ton sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar naar beneden zijn gegaan. Met schepen van 500 ton kun je niet voor vier euro naar Duisburg varen. Doordat de schepen groter zijn geworden, kan het uit. Maar dat loopt een keer spaak. Kijk, je gaat geld verdienen met zo’n schip en op een gegeven moment komt de Belastingdienst. Dus het is een logische keuze om te investeren. Als je niet meegaat met de trend, verlies je het.’

Verkocht

Vorig jaar besloot Jan de Wilson te verkopen. ‘Ik had het schip 13 jaar en er geld mee verdiend. Wat ga je daarmee doen? Naar RVS om meer producten te vervoeren of groter voor meer tonnen? Maar waar doen we het nou eigenlijk voor? Nog meer geld verdienen? Dan wordt er een bekende ziek en denk je: hoe vaak ben ik nou thuis geweest? Ik heb meer dan mijn halve leven aan boord gezeten.’

De Wilson werd verkocht aan Saron BV en heet nu Saron. Tot zijn opluchting kon de helft van het personeel mee met het schip. Tegenwoordig vaart hij af en toe een paar dagen als kapitein op de Saron en tijdens het interview valt hij in op de Servio, een andere tanker van het bedrijf. Daarnaast is hij kapitein op een passagiersschip naar de Markerwadden. ‘Ik loop nou een jaar thuis, op dit soort klusjes na, en dan zie je dat er een heel leven naast het varen is.’

