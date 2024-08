Hele project Julianakanaal wordt nog duurder en kost bijna een miljard euro

De werkzaamheden in het Julianakanaal vallen vanwege een kapotte bouwkuip 179 miljoen euro duurder uit dan oorspronkelijk gepland. Dat meldt minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener in een brief aan de Tweede Kamer. Van dat bedrag is 55 miljoen al opzijgezet.

Het Julianakanaal in Limburg wordt dieper en breder gemaakt zodat er grotere schepen doorheen kunnen. Om het vaarverkeer te laten doorgaan was een bouwkuip in een deel van het kanaal aangelegd, maar die kuip liep in februari vorig jaar vol met water. De kuip veilig weghalen bleek niet mogelijk zonder het kanaal droog te leggen, en om dat te doen wordt het vaarverkeer in het kanaal vanaf aanstaande maandag stilgelegd.

Het hele project kost nu naar verwachting 964 miljoen euro. Dat bedrag kan lager uitvallen omdat nog wordt gekeken naar bezuinigingen, schrijft Madlener. Maar de minister laat ook de mogelijkheid open dat het nog duurder wordt: ‘Mede gezien de korte voorbereidingstijd en de aard van de werkzaamheden zijn er nog diverse onzekerheden die mogelijk tot extra tegenvallers kunnen leiden.’