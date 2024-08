Watersportverbond en KNRM voeren campagne voor goede reisvoorbereiding

Het Watersportverbond en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn een nationale preventiecampagne begonnen om ongelukken op het water te voorkomen. Bedoeling is watersporters ervan te doordringen dat een goede reisvoorbereiding noodzakelijk is.

Veilig het water op begint bij voldoende kennis en een goede voorbereiding, zo luidt de stelling. Het Watersportverbond wil dit jaar dan ook de opleidingen van de stichting Commissie Watersport Opleidingen (CWO) extra onder de aandacht brengen.

De KNRM sluit aan met aandacht voor een goede voorbereiding. Elk jaar moet de KNRM tientallen keren uitvaren voor watersporters die zonder brandstof komen te zitten of vastlopen op een ondiepte. Of erger: mensen die worden overvallen door het weer en in grote problemen verzeild raken.

Jachthavens

Het zwaartepunt van de preventiecampagne ligt op de plek waar veel mensen het water op gaan: in de jachthavens. Met posters, flyers en bordjes worden watersporters geconfronteerd met veel gehoorde drogredenen om onvoorbereid op te stappen.

Slechts 30% van de Nederlandse watersporters draagt consequent een reddingsvest. Dat kan én moet veel beter, vindt de KNRM. Een reddingsvest vergroot de overlevingskans aanzienlijk. Bij een ernstig incident is er vaak geen tijd meer alsnog het vest aan te trekken. En een reddingsvest kopen is één, het vest laten keuren door een erkend keuringsbedrijf is twee. Het is evenzeer van levensbelang dat die keuring tijdig wordt gedaan. Want wie drijft, die blijft, stellen de redders.

Motorpech

De KNRM moet het vaakst uitrukken vanwege motorproblemen. Van de ruim 2300 keer dat de KNRM vorig jaar in actie kwam, ging het in een kwart van de gevallen om motorpech. Veel problemen kunnen worden voorkomen door goed onderhoud. Als bootmotoren maandenlang niet zijn gebruikt, ontstaat viezigheid in de brandstoftank. Met golfslag komt dit los, verstoppen de filters en leidingen en de motor houdt ermee op. Dit kan snel leiden tot noodsituaties. Denk aan vaargeulen met binnenvaartschepen en strandingen voor haveningangen of aan lagerwal.

Ankeren

Mocht de motor uitvallen, gooi dan zo snel mogelijk het anker uit, adviseert schipper Michael Pikker van KNRM Blaricum. ‘Zorg dat het anker voor het grijpen ligt en niet nieuw in de verpakking tussen de groenteblikken onder een bank. Is het zwaar genoeg voor jouw boot en heb je voldoende lijn? Het is net als met reddingsvesten: je kunt de duurste spullen kopen, maar je hebt er niks aan als je ze niet gebruikt.’

Daarnaast adviseert de KNRM watersporters om altijd een aparte accu te installeren voor accessoires zoals koelkasten. Pikker: ‘Als jij met een enkele accu de hele dag lekker op een eilandje hebt gelegen met het koelkastje aan, dan weet je één ding zeker: Je bier is koud, je accu leeg.’

KNRM-app

In de campagne attendeert de KNRM watersporters op de KNRM Helpt-app. Met de app kunnen gebruikers vaarplannen maken, waterkaarten en informatie uit de omgeving raadplegen (zoals jachthavens, marifoonkanalen, watersportwinkels en bunkerstations) en de weersvoorspelling in de gaten houden. Met een speciale knop schakel je snel hulp in bij pech of nood. Bij gebruik van de app zien de Kustwacht en KNRM onmiddellijk waar de boot zich bevindt.

De app KNRM Helpt is gratis te downloaden in de App Store of Google Play.

