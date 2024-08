Markt snakt naar kleine schepen, maar groot is juist de trend

Lading opgeknipt

Binnenvaartschepen worden gemiddeld steeds groter, maar verladers hebben juist meer behoefte aan kleine schepen. Daarom is het het verdwijnen van het kleine schip is eigenlijk een vreemde trend, zeggen de marktanalisten Wilco Volker en Wouter van der Geest. ‘Er komen ladingsstromen aan die behoefte hebben aan kleinschalig vervoer over water’, stelt Volker.