Grootste autoschip ter wereld Höegh Aurora vervoert in een klap 9100 auto’s

Höegh Autoliners brengt volgende week het eerste van 12 van de allergrootste car carriers ter wereld in de vaart. De Höegh Aurora heeft een laadcapaciteit van maar liefst 9100 personenauto’s. De grootste op dit moment in de vaart zijnde car carriers zijn 8500 ceu (car equivalent units) groot.

De serie wordt gebouwd bij scheepswerf China Merchants Heavy Industry. De Noorse opdrachtgever meldt dat de Höegh Aurora deze week wordt gedoopt en aan haar maidentrip begint. Haar laadcapaciteit is zo’n 600 auto’s groter dan de vorige generatie autoschepen van Höegh. De Aurora-klasse telt 14 dekken, waarvan vijf in hoogte verstelbaar, die allemaal voor het vervoer van elektrische wagens zijn ontworpen.

Höegh Autoliners en ontwerpbureau Deltamarin zeggen veel aandacht te hebben besteed aan de milieuprestaties van het schip. ‘Dit wordt de eerste reeks in het segment van pure car and truck carriers (PCTC) die op koolstofneutrale ammoniak kan varen, en ook op methanol. Dankzij de verbeterde ontwerpen van de romp, machines, propeller enzovoort besparen we tientallen procenten uitstoot van CO2 en stikstof.’

De volgende 11 schepen worden na elkaar opgeleverd tot in de eerste helft van 2027.

Duizend schepen

De rederij noemt de Aurora-klasse een gamechanger. Höegh Autoliners loopt voorop met de vernieuwing van zijn deepseavloot. De gezamenlijke bouwprogramma’s van in autovervoer gespecialiseerde rederijen omvatten echter de nieuwbouw van naar schatting 300 extra schepen bovenop de huidige 700 schepen tellende wereldvloot. Deze nieuwbouw-hausse is een antwoord op de toenemende vraag naar transport van Chinese auto’s.

De Höegh Aurora zal overigens niet lang de grootste blijven. Intussen bestelde het Noors-Zweedse Wallenius Wilhelmsen de Shaper-klasse met 9300 plaatsen, die vanaf 2026 worden geleverd. De Italiaanse groep Grimaldi bestelde schepen voor 9000 auto’s, waarvan het eerste in 2025 in de vaart komt. Maar de Europeanen zullen worden overtroffen door het Zuid-Koreaanse Hyundai Glovis, dat in mei in China zes RoRoschepen met een capaciteit voor 10.800 personenwagens bestelde.

Dit artikel verscheen eerder op Flows.