Schip met salpeterzuur valt scheef vanwege binnendringend water

De brandweer van Mainz heeft zaterdagavond geholpen een Nederlandse tanker boven water te houden. Het schip, geladen met 1650 ton salpeterzuur, was rond 18:30 uur bij de Winterhaven in Mainz voor anker gegaan toen de schipper constateerde dat water de kofferdam binnendrong.

De gealarmeerde brandweer constateerde bij aankomst lichte slagzij. Er stroomde geen lading uit. In overleg met de schipper werden meerdere dompelpompen aan boord gebracht om het water weg te pompen. Dat had effect, want de tanker werd al snel gestabiliseerd.

De rederij stuurde een tanker die in de buurt was om de lading over te nemen. Daar werd nog zaterdagavond mee begonnen. Zondag moest er nog een tweede tanker komen om het restant van de lading naar over te pompen. Het lekke schip is inmiddels naar de haven van Mainz-Gustavburg gevaren. Maandag wordt het door duikers geïnspecteerd.

Lees ook: Foutje bedankt: superjacht zinkt in baai bij Grieks eiland Lees ook: Containerschip verliest stuurhut na brugaanvaring