Politie gebruikt Rescue Stick bij reddingsactie op de Noordzee

Het ging om een kitesurfster die in moeilijkheden was geraakt op de Noordzee ter hoogte van het Maasvlaktestrand. Tijdens het kitesurfen verloor ze haar surfplank. Een omstander sloeg alarm bij de Kustwacht, die daarop de reddingsbrigade Rockanje, een waterscooter van de KNRM en de politiehelikopter inzette.

Tekst gaat verder onder beeld

Drijfmiddel

De politiehelikopter vloog al snel boven de persoon in nood. De bemanning gooide vervolgens de Rescue Stick uit. Dit is een zichzelf opblazend reddingsmiddel dat geschikt is om vanuit een helikopter in het water te worden geworpen. Met de Rescue Stick kreeg de vrouw weer een drijfmiddel in handen en hoefde niet alleen meer zwemmend haar hoofd boven water te houden.

Kort daarna haalden redders van de reddingsbrigade Rockanje de vrouw uit het water en brachten haar naar het strand. Na controle bleek het naar omstandigheden goed met haar te gaan, schrijft de Kustwacht.

Lees ook: Kustwacht pompt olie uit gezonken tanker Terra Nova om milieuramp te voorkomen Lees ook: Kustwacht Nederland klaar voor mega-evacuatie op Noordzee