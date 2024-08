In Blokzijl hoeft de havenmeester geen politieagent te zijn

Pleziervaart special

Het pleziervaartseizoen is weer in volle gang. Welke jachthavens in Nederland stelen ons hart? Deze week deel 5: Blokzijl. Achter de voormalige Zuiderzeedijk ligt in de kop van Overijssel het havenstadje Blokzijl. Een plek waar je je terug in de gouden eeuw waant.