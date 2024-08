Luyt moderniseert Britse twinrigger BM-271

Groot onderhoud

De Britse twinrigger BM-271 Sophie Jane of Ladram is naar Den Oever gekomen voor een verbouwing en groot onderhoud bij machinefabriek Luyt. De 14,98 meter lange en 6,72 meter brede kotter die in 2017 in de vaart kwam, krijgt onder meer een compleet nieuwe dekverwerking en een antislingertank voor beter zeegedrag. Ook wordt een nieuwe ijsmachine geplaatst en krijgt het schip een airco in de accommodatie.