Jan Gerbers, oudste kapitein op kleinste sleepboot

Varen is mijn hobby

‘Melk en suiker…?’ In het dagverblijf van de drijvende bok Triton heeft kapitein Jan Gerbers van de sleepboot Gyas, die naast de bok in de Farmsumerhaven ligt, twee mokken koffie ingeschonken. ‘Heb der niks bie…!’ De toon is gezet. De 65-jarige Gerbers is vaste kapitein op de Gyas. Met een paaltrek van vijf ton is ze de kleinste van de negen sleepboten tellende vloot van Wagenborg Sleepdienst).