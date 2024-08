Rijksrederij heeft met Willem de Vries een zeeman aan het roer

Mens, vloot en veiligheid

De Rijksrederij heeft in Willem de Vries (58) een directeur met een lange, uiteenlopende maritieme carrière, die niet uit de ambtelijke organisatie zelf afkomstig is. Hij geeft sinds een jaar leiding aan een overheidsbedrijf ‘met drie speerpunten: mens, vloot en veiligheid’. ‘Ik probeer ik elke week een schip te bezoeken of mee te varen. Als je ’s nachts met de mannen op de brug staat hoor je de echte verhalen.’