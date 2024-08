Overleg over schaderegeling Julianakanaal levert niets op

Voor schade door infrastructurele projecten bestaat een standaardregeling, waar Rijkswaterstaat niet van af wil wijken. Brancheverenigingen en bedrijven hadden aangedrongen op een aanvullende regeling, voordat het kanaal op 12 augustus dicht gaat.

Nu dat niet mogelijk is, ligt een gang naar de rechter voor de hand, bevestigt directeur Loek Radix van industrieterrein Chemelot, waar grote bedrijven als SABIC, OCI Nitrogen, Fibrant en AnQore zijn gevestigd. Ook de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft al laten weten dat de huidige compensatieregeling ontoereikend is.

Omvaren

Het Julianakanaal moet maandenlang drooggelegd worden om een kapotte bouwkuip die verwijderd moet worden. Ook moet het kanaal worden verbreed. De werkzaamheden zullen maanden in beslag nemen, zodat schepen via Antwerpen zullen moeten omvaren.

Wessem Port Services, verantwoordelijk voor een groot deel van de logistiek in de haven van Chemelot, vreest dat de schade voor bedrijven en verladers in de vele tientallen miljoenen kan lopen. Rijkswaterstaat blijft zich “star” opstellen, vindt commercieel directeur Peter van Gemert. Wessem Port Services zal voor het vervoer van zand en grind de komende maanden kiezen voor vervoer over de weg, zegt Van Gemert. ‘Omvaren wordt te duur en die kosten kunnen we moeilijk doorberekenen aan klanten.’

Veel bedrijven, waaronder Chemelot en Wessem Port Services, zijn van mening dat het kanaal niet helemaal afgesloten hoeft te worden. Van Gemert wijst naar de werkzaamheden die nu plaatsvinden aan de Oosterweelverbinding in België, die slechts half afgesloten is en waar wel scheepvaartverkeer mogelijk is.