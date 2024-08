Een 47 meter lang superjacht is deze week in de problemen gekomen bij het Griekse eiland Kefalonia. Het ging mis nadat een van de bemanningsleden een zijdeur open liet staan, waardoor het verhuurde jacht water begon te maken toen het weer slechter werd.

Volgens de lokale krant Protothema waren er vijf gasten aan boord van de tien jaar oude Ethos. Zij werden door de bemanning veilig van het schip gehaald, net als de vijf leden van het hotelpersoneel. De overige bemanningsleden probeerden het jacht nog te redden door het aan de grond te zetten.

Het jacht van de Italiaanse werf Admiral had er net een grote refit opzitten en was pas net weer in de vaart gekomen. De waarde van het superjacht loopt in de miljoenen.

