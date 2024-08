Containerschip verliest stuurhut na brugaanvaring

Containerschip Alfa Nero is vandaag tegen een brug aan gevaren ter hoogte van sluis Empel in het Maximakanaal bij Empel. De stuurhut is daarbij volledig verwoest.

De schipper en de bemanning kwamen met de schrik vrij. De brandweer rukte uit voor een ongeval op het water. Een brandweerteam uit Rosmalen, een duikteam van de brandweer uit Den Bosch en een officier van dienst kwamen met spoed ter plekke.

Het scheepvaartverkeer lag korte tijd stil, dit is inmiddels weer hervat.

Rederij Delfia is gevraagd om een reactie, maar zegt geen commentaar te willen geven.

KBN bij monde van Maurits van der Linde maakt zich al langere tijd grote zorgen over de stijgende trend van stuurhutaanvaringen. ‘Het is bijna een soort traditioneel incident. Een gegeven dat bij onze sector hoort, maar het is niet goed. Het levert schade op aan dat schip, maar ook aan de brug waar andere schippers last van hebben.’ De kosten voor de ondernemers zijn daardoor groot. Daarnaast komt de schipper er ook niet altijd goed uit. ‘Sinds 2016 zijn er vijf mensen op deze manier omgekomen en rond de 20 gewond geraakt.’