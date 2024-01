Nomineer je innovatie voor de Schuttevaer Award

Waarom meedoen?

– Voorafgaand aan Maritime Innovation Platform worden alle geselecteerde innovaties gepresenteerd in Schuttevaer.

– Een groot publiek voor uw pitch op Maritime Innovation Platform.

– Uitgebreid aandacht voor de winnaar in de media van Schuttevaer.

Smart Pumping systeem en H2Fuel In 2023 kreeg MarFlex de Schuttevaer Award uitgereikt voor hun Smart Pumping systeem. ‘Tijdens het lossen van een tankschip verandert de optimale pompsnelheid en klepstand. Het is voor de bemanning niet te doen om dit handmatig bij te houden. Ons systeem doet dit automatisch’, legde Peter Raaijmakers van MarFlex uit. ‘Daarmee wordt meer dan 40% energie bespaard en het vermindert de CO2-uitstoot.’ In 2022 was H2Fuel de eerste winnaar. Het H2Fuel-systeem gebruikt poedervormige natriumboorhydride (NaBH4) als waterstofdrager. De energetische dichtheid van de poeder per kilogram benadert die van diesel.

Jury

De jury van de Schuttevaer Award bestaat dit jaar bestaat uit Peter​ Raaijmakers van MarFlex, winnaar van de Schuttevaer Award in 2023, innovatie-expert Marjolein Boer van Maritime Sisters en Schuttevaer-redacteur Jelmer Bastiaans.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 13 februari via dit formulier.

Registreren voor Maritime Innovation Platform kan hier.