Het wordt druk aan de Nijmeegse Waalkade

Stijging cruiseschepen

De binnenvaart moet er rekening mee houden dat er dit jaar minder ruimte is om af te meren aan de Nijmeegse Waalkade. In Arnhem is aan de Rijnkade geen plek voor de cruisevaart vanwege versterking van de hoogwaterkering. Veel van de schepen wijken nu uit naar Nijmegen.