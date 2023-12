Zware Kees : de gevaarlijke zee

Toen ik ging varen, ik was 17, werd ik door een bezorgde vader gewaarschuwd op te passen wanneer ik ging passagieren. Mijn vader was niet bezorgd dat ik door lokale roversbenden zou worden leeggeschud; zoveel geld verdiende ik nog niet, zijn bezorgdheid lag meer op het vlak dat ik ‘in zekere gelegenheden, na zekere hoeveelheden drank mij onledig zou houden met zekere dames van zekere zeden…’ Dat viel mee.

Naarmate mijn reizen zich uitbreidden over de wereldbol, namen ook de bedreigingen toe. Gevaren waarvan je niet hoorde op de zeevaartschool. Bij een koel- en vriesrederij maakte ik voor het eerst kennis met de minder fraaie kanten van het varen. In Lagos, Nigeria, was ik zwaar onder de indruk nadat ik plat aan dek moest liggen, omdat de kogels mij om de oren vlogen.

‘Tja’, zei onze agent vergoelijkend, ‘dat gebeurt hier soms. Dieven proberen spullen te stelen en de politie schiet in de achtervolging met scherp…’ Helaas lag ons schip in de vuurlinie.

Gelukkig deden we ook Warri aan. Daar kon je nog gewoon met je MOB-bootje de delta in, tijdens een vrije dag. Maar de gewelddadigheden in verschillende delen van de wereld namen toe. Zo werd de Golf van Aden met de dag gewelddadiger. Schepen werden geënterd door piraten die niets, maar dan ook niets met de romantische piraten uit de film Pirates of the Caribbean gemeen hadden. In deze gevaarlijke wateren ging het de terroristen niet om je laptop, of de scheepskas: het ging hen om de bemanningen. Losgeld brengt meer op dan een tweedehands laptop. De Nederlandse regering reageerde geschokt, maar daar bleef het lange tijd bij. Reders namen zelf het initiatief hun schepen te beschermen.

Daarna kwam de Irakoorlog, Nederlandse schepen werden ingezet om wapens naar het oorlogsgebied te brengen. In eerste instantie had je geen keus als zeevarende; later gingen alleen vrijwilligers (tegen een vergoeding) het oorlogsgebied in.

Bijna twee jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Saillant detail: intussen varen er op Nederlandse schepen enorm veel Russische en Oekraïense officieren. De reders buitelden over elkaar heen om te verklaren dat ‘politiek aan boord geen rol speelt’. Onzin natuurlijk.

En alsof het op zee niet al gevaarlijk genoeg is, kwam daar laatst nog de wrede terroristische aanslag in Israël bij en de reactie daarop. Dit geweld reikt inmiddels tot ver buiten de Gazastrook, want nu bedreigen Houthi’s schepen die met Israël te maken hebben in de Rode Zee. Het gaat niet meer om een laptopje, zelfs niet om losgeld, maar puur om vernietiging…

Je gaat bijna heimwee krijgen naar ‘zekere tijden met zekere dames van zekere zeden’, het gevaar waar mijn vader zo beducht voor was…

