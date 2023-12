Gezocht… Bevrachter

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je echt gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Bevrachter Bedrijf: Rheintrans Standplaats: Rotterdam Sector: Binnenvaart Werver: Edgar Knol

Hoe ziet de gemiddelde werkdag van een bevrachter bij Rheintrans eruit?



Van Thull: ‘Geen dag is hetzelfde, maar over het algemeen beginnen we met de planning: we checken de zeeboten, we kijken hoe het water erbij staat. Vervolgens zoeken we bijvoorbeeld een schip bij een vracht. Maar behalve scheepsbevrachters zijn we ook scheepsmakelaars die lading zoeken bij een schip – andersom dus. We hebben een aantal vaste schepen die ons ladingszekerheid geven; blijft er lading over, dan zoeken we er een passend schip bij. Als scheepsbevrachter onderhoud je contacten met rederijen, andere makelaars en particuliere scheepseigenaren. Je probeert twee partijen commercieel aan elkaar te knopen.’

Zit je veel op kantoor, of kom je ook veel buiten?



Theuns: ‘Een groot deel van het werk is binnen en bestaat uit bellen. Maar we komen ook zeker buiten. Behalve de binnenvaart, doen we ook zeevaart, op- en overslag, scheepsagenturen en expeditie. Veel lading is afkomstig van zeeschepen uit China. Zodra die in Rotterdam arriveert, moeten schepen klaarliggen om de lading over te nemen. Wij zijn een relatief klein team dat zich bezighoudt met een veelheid aan vervoersmodaliteiten en alles wat erbij komt kijken: douane, wegtransport, gecontaineriseerd vervoer. Het is een waanzinnig interessant en spannend vak, waarbij je constant een inkijkje hebt in de binnenvaart, in zeevervoer, maar ook bijvoorbeeld het werk van stuwadoors en controleurs.’

Van Thull: ‘Wat er ook bijhoort is offertes uitbrengen. Een rederij vraagt bijvoorbeeld om een lading van 2000 ton natuursteen in Bazel op te halen, jij plakt een prijs op de aanvraag van de klant. Je zit de hele dag met je handen in de markt en communiceert continu. En de markt is heel grillig: hoogwater of laagwater, mondiale ontwikkelingen, zoals de Oekraïne-oorlog; ze hebben allemaal invloed op je werk. Ben je er drie weken uit geweest, bijvoorbeeld vanwege vakantie, dan kun je bij wijze van spreken opnieuw beginnen. Daarom is het zaak goed op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen. En te proeven wat er in de markt precies gaande is.’

Wie is jullie ideale kandidaat?



Theuns: ‘Hij of zij is bekend met de binnenvaart, heeft bij voorkeur ervaring met bevrachting, en beheerst het Engels en Duits. Verder: leergierig, flexibel en zeker geen 9-tot-5-mentaliteit. Wij zitten overdag op kantoor, maar in de scheepvaart wordt onregelmatig gewerkt. Als er ’s ochtends vroeg problemen zijn, denk aan vertraging, kraanbreuk, technische of ladingschade, dan heeft een schipper maling aan jouw kantoortijden. Hij verwacht gewoon dat hij op dat moment zijn contactpersoon bij Rheintrans kan bellen.’

Van Thull: ‘Het moet ook een echte regelneef en teamplayer zijn die nauw kan samenwerken met de afdelingen binnen Rheintrans: zeevaart, overslag en expeditie. Je kunt goed luisteren en staat communicatief stevig in je schoenen. Dat betekent dat je je gedachten goed onder woorden moet kunnen brengen. Je moet overredingskracht hebben.’

Wat staat daar, naast een goed salaris, tegenover? Waarom is Rheintrans een aantrekkelijke werkgever?

Theuns: ‘Wij zijn een relatief klein kantoor met veel expertises in hartje Rotterdam, op het Noordereiland. Je bent verzekerd van enorm afwisselend werk in een gezellig Rotterdamse werkomgeving waar hard wordt gewerkt, maar ook ruimte is voor een lolletje. Mijn collega Jan zegt wel eens: je werkt hier in de Champions League van de logistiek. Daar mag jij als bevrachter je steentje aan bijdragen.’