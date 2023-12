Stremming scheepvaart Nieuwe Waterweg omdat Maeslantkering mogelijk sluit

Storm

Het scheepvaartverkeer in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is vanaf 18.00 uur volledig gestremd. Dit komt doordat de Maeslantkering daar donderdagavond mogelijk voor de eerste keer in haar bestaan spontaan gaat sluiten wegens de hoge waterstanden in combinatie met storm. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam zijn gebruikers van de haven eerder op de dag al gewaarschuwd.