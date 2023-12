Charlotte Janssen is Jong Haventalent 2024

Charlotte Janssen is 20 december in een bomvol Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam gekozen tot Jong Haventalent 2024. Deze jaarlijkse verkiezing heeft plaats tijdens de Dag van de Haven in Rotterdam en is een initiatief van de Jong Havenvereniging Rotterdam.

De Jong Havenvereniging beoogt onder meer via netwerkborrels en bedrijfsbezoeken ‘young professionals’ te interesseren voor de haven. De club opereert met een eigen bestuur onder voorzitterschap van Marit van Heugten binnen Havenvereniging Rotterdam.

De genomineerden voor de titel waren, naast Charlotte Janssen, Rosanne van Houwelingen (Erasmus UPT) en Tom Goedegebuure (Fleet Cleaner – Robotic Underwater Services). De prijs werd aan Charlotte overhandigd door Tomas van der Maarel (Broekman Logistics), de winnaar van 2023.

Charlotte Janssen (28) werkt als business manager bij Portbase Rotterdam dat diensten verleent in de digitale infrastructuur in en rond Nederlandse havens. ‘Verbinding’ is niet alleen het credo van Portbase, het staat ook voor Janssen persoonlijk centraal. ‘Mijn ervaring in het bedrijfsleven heeft me geleerd hoe belangrijk het is naadloze logistieke verbindingen te creëren. Waar ik energie uit haal is het verbinden van processen en mensen binnen organisaties en organisaties met elkaar. Een goedlopende logistieke keten heeft effect op de efficiëntie van elke schakel uit die keten.’

De missie van Janssen als Jong Haventalent is het stimuleren van kennisdeling ‘zodat we klaar zijn voor de veranderingen van morgen’.