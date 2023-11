Eneco wil grote waterstoffabriek bouwen in haven Rotterdam

Eneco heeft de vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een grote fabriek voor de productie van groene waterstof in de haven van Rotterdam. De waterstoffabriek wordt ontwikkeld naast de Enecogen-elektriciteitscentrale in de Europoort. Met die centrale kan volgens het energiebedrijf bepaalde infrastructuur gedeeld worden, wat tot voordelen leidt.

Door de vergunningsaanvraag nu te doen verwacht Eneco in de komende jaren toe te kunnen werken naar de bouw van de fabriek. Die moet vanaf 2026 kunnen plaatsvinden en zal naar verwachting in 2029 klaar zijn. Met de nieuwe fabriek, waarvoor Eneco samenwerkt met het Japanse moederbedrijf Mitsubishi, zal groene waterstof worden geleverd aan industriële klanten.

De waterstoffabriek gebruikt elektriciteit om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Eneco zal hiervoor groene stroom gebruiken uit zonne- en windparken. De waterstoffabriek krijgt uiteindelijk een vermogen van 800 megawatt. Daarmee wordt jaarlijks tot 80 kiloton waterstof geproduceerd.

Het Rijk streeft naar een waterstof-productiecapaciteit van 4 GW in heel Nederland in 2030. Ambitie van het Havenbedrijf is om in 2030 2 à 2,5 GW elektrolyse te laten plaatsvinden.