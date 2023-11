Scheepswerf Delfzijl biedt Rederij Njord Offshore bedrijfsruimtex werkplaats

Rederij Njord Offshore beschikt sinds kort over een royale werkplaats op het werfterrein van Scheepswerf Delfzijl in Farmsum. Njord Offshore houdt hier onderdelen op voorraad en voert er klein onderhoud uit.

Met regelmaat komen de voor offshore windparken varende Crew Transfer Vessels (CTV’s) van de Engelse rederij naar de werf in Farmsum voor onderhoud. Aangezien de de windsector sterk groeit, komen steeds meer rederijen met hun serviceschepen naar de regio Noordoost-Nederland. Njord Offshore, met een vloot van bijna 30 CTV’s, zet zo’n 15 daarvan in op de Noord- en Oostzee.

De opslagruimte en werkplaats bij Scheepswerf Delfzijl voorziet in een grote behoefte, ook al omdat Engeland de EU heeft verlaten. In samenwerking met logistiek dienstverlener DHSS in de Eemshaven kunnen daar nu douanegoederen worden ontvangen en afgeleverd.

Kleinschalig

De scheepswerf is blij met de komst van Njord Offshore. ‘Het overgrote deel van de dienstverlenende catamarans heeft de Eemshaven als uitvalsbasis. Mogelijkheden voor reparaties, onderhoud of droogzetten zijn daar niet. En aangezien Delfzijl om de hoek ligt, moest er toch een mogelijkheid zijn de schepen hiervoor naar Delfzijl te krijgen’, zegt werfdirecteur Louis Hijlkema. ‘We hebben er wel ons best voor moeten doen.’

Tekst gaat verder onder de foto

Met Hijlkema’s no-nonsens praatje ‘van uw probleem maken wij ons probleem’, hebben de dienstverleners aan de offshorewindparken de werf aan het Oude Eemskanaal weten te vinden. Naast het Deense Esbjerg was Den Helder veelal de haven waar service-schepen voor reparaties terecht konden. Hijlkema: ‘Het werd dan vaak wachtkamerwerk. Reden voor ons om onze werf te promoten.’

Regelmatig worden nu bij Scheepswerf Delfzijl CTV’s drooggezet. ‘Onze kleinschaligheid vertaalt zich in snel handelen, korte lijnen, met eigen mensen. Waar nodig huren we specialisten in’, zegt Hijlkema veelbelovend. ‘Tijdens reparatie en onderhoud zijn de schepen tijdelijk off hire. Time is money en dat is iets waar het óók in de offshore-wereld om draait.’

Lees ook: Werfbaas Louis Hijlkema stopt nog lang niet op Scheepswerf Delfzijl Lees ook: Scheepswerf Delfzijl spint garen bij grote vloot CTV’s