EuRIS Informatieportaal krijgt grote update met nieuwe functies

Sinds de introductie in september 2022, gebruiken binnenvaartschippers het portaal bij hun reisvoorbereiding. In de nieuwe versie ligt de focus op een betere ervaring voor gebruikers, met makkelijkere claimprocessen voor scheepseigenaren en verbeterde zoekmogelijkheden.

Thierry van der Burgt van Rijkswaterstaat vertelt hoe u uw voordeel doet met dit grensoverschrijdende systeem tijdens het Smart Shipping Event in Landvast, Alblasserdam op dinsdag 28 november. Bekijk het volledige programma en schrijf u in!

Belangrijke verbeteringen zijn onder meer een betere verwerking en weergave van scheepvaartberichten, gedetailleerdere kaarten, en verbeterde informatie over de doorvaarthoogte van bruggen en openingstijden van infrastructuur.

Het systeem bevat nu een digitaal waterwegennetwerk van 27.000 kilometer met een downloadbare RIS-Index, wat ontwikkelaars de kans geeft hun eigen apps te bouwen.

13 Europese landen

EuRIS is opgezet door vaarwegbeheerders in 13 Europese landen en geeft schippers en andere gebruikers de mogelijkheid om 24/7 actuele informatie te verkrijgen over vaarwegen.