Wachtende schepen Roemenië varen weer

De drie Nederlandse binnenschepen, die lang hebben moeten wachten voordat ze Moldavië in mochten zijn weer onderweg. Begin vorige week riepen ze de hulp in van de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) en de Nederlandse ambassades in Roemenië en Moldavië. De lange, tot twee weken, wachttijd ontstond toe de schepen in Roemenië waren uitgeklaard maar in de haven van het Moldavische Giuriulesti niet terecht konden.

Probleem daarbij was dat de bemanningen van de Nederlandse schepen Isar, Cheyenne en Socandes en de Belgische koppelverbanden Vera Cruz en Vera Pax de wal niet op mochten omdat ze uit Roemenië waren uitgeklaard. De regelmatige grenspatrouilles aan land en patrouilleboten op de Donau weerhield ze ervan toch aan land te gaan. Het betekende wel dat voedsel en drinkwater krap werden maar door elkaar te helpen redde men het totdat vrijdag de bevrijdende telefoontjes uit Moldavië kwamen.

Ophef overdreven

Een Nederlandse eigenaar van een van de schepen zegt niet te weten of de ambassades een rol hebben gespeeld in de ‘bevrijding’ van de schepen. Hij vindt alle ophef wat overdreven en claimt dat via een Roemeense agent nog wel boodschappen zijn bezorgd. Door het verstoren van de planning was de aflossing duurder uitgevallen. Maar die werden, aldus de zegsman die anoniem wil blijven, door de goede vrachtprijzen redelijk gecompenseerd.

Op Vesselfinder is te zien dat de Isar zondag in Constanta lag, de Socandes in Giuriulesti en de Cheyenne op het Canalul Dunaremarea voer. De Belgische koppelverbanden liggen nog in het Roemeense deel van de Donau tegenover de monding van de rivier Proet waar Guiriulesti aan ligt. Ze liggen er samen met Duitse, Roemeense, Zwitserse en Bulgaarse schepen.