Pon Power, partner in de energietransitie

Slim, duurzaam en toekomstbestendig energie genereren en beheersen. Dát is waar Pon Power thuis in is. Zij combineren innovatie met bijna een eeuw aan ervaring en helpen daarmee bedrijven vooruit, richting een duurzame en groene toekomst.

Innovatie, en de kennis daarover, speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Pon Power is veel bezig met het ontwikkelen van duurzame energie-oplossingen, zoals microgrids en zonnepanelen. Dat doen zij altijd in samenwerking met Caterpillar, waarvan Pon Power dealer in Nederland en Noorwegen is en waardoor wereldwijde service en dekking op hun producten gegarandeerd is.

Andere actuele voorbeelden van innovatieve onderzoeken en oplossingen zijn onderzoek naar het afvangen van CO2 en het aanbieden van flexibele walstroomoplossingen. En, rekening houdend met de toenemende elektrificatie en decentralisatie van energiesystemen, bieden Pon Powers ontwikkelde smart- en microgridoplossingen een oplossing voor netcongestie. Al dan niet in combinatie met zonnepanelen.

Anderzijds zoekt Pon Power ook naar manieren om verbrandingsmotoren en bestaande energie-oplossingen duurzamer te maken. Want dat er in de verbrandingsmotor nog toekomst zit, staat bij Caterpillar en Pon Power buiten kijf. Diesel- maar ook gasmotoren blijven goud waard in de scheepvaart, in industriële motoren, in de landbouw en op andere plekken waar elk moment van de dag 100% energiezekerheid nodig is. Die motoren zijn de afgelopen jaren bovendien veel schoner geworden. Als voorbeeld daarvan geldt het totaalprogramma aan Stage V-motoren voor de binnenvaart, voor álle vermogens binnen de Caterpillar range. Dat totaalpakket aan schonere motoren is een belangrijke, schonere stap naar een nagenoeg emissievrije en klimaatneutrale binnenvaart in de toekomst.

Wat daarbij zeker een belangrijke rol speelt, is dat een verbrandingsmotor al lang geen pure dieselmotor meer is. Althans, niet bij Caterpillar. Alle scheepsmotoren vanaf het bouwjaar 1990 zijn zonder aanpassingen geschikt om op 100% HVO te draaien. Naast HVO zijn er bovendien vele andere alternatieve brandstoffen die Pon Power’s aandacht hebben. Caterpillar en Pon Power nemen samen deel aan het Green Maritime Methanol consortium waarin groene methanol centraal staat.

Kortom: Pon Power innoveert op het gebied van duurzame energie-oplossingen, brengt de verbrandingsmotor naar een duurzamer niveau en heeft op vrijwel alle energievraagstukken een antwoord. Bedrijven die zich graag laten adviseren op weg naar toekomstbestendigheid en de energietransitie omarmen, zijn in Papendrecht aan het juiste adres.

Pon Power staat op stand 1205.