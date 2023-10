Lifana begint tweede leven in Tanzania

De Lifana, een van de laatste mooi gelijnde Nederlandse kruiplijncoasters, is zaterdag 21 oktober uit Delfzijl vertrokken om een tweede leven te beginnen in het Oost-Afrikaanse Tanzania. Gedurende enkele maanden lag het schip opgelegd in het Oude Eemskanaal te Farmsum. De nieuwe eigenaar herdoopte haar Zulu Aj met thuishaven Zanzibar in Tanzania.

De Denemarkenvaarder Lifana (IMO 8315449) werd in 1983 in opdracht van Geert Switynk uit Harlingen onder bouwnummer 389 als Thalassa op stapel gezet bij Scheepswerf Amels in Makkum. Tot haar verkoop in 1991 voer het schip in vaste bevrachting bij Wijnne Barends en kwam daarna met de nieuwe naam Lifana bij Wagenborg in beheer voor de CV Motorschip Lifana. De Wagenborgvlag werd in 2006 gestreken. In 2013 kwam het scheepje in vaste bevrachting bij Amasus Shipping.

Familiebedrijf

Achter de CV gingen de broers Bert en André Kruizinga, respectievelijk kapitein en stuurman, uit Groningen schuil. Aanvankelijk voer ook broer Henk mee als kok. En vader Engel Kruizinga was tot zijn overlijden in 2006 eveneens nauw betrokken bij de Lifana. Er was regelmatig telefonisch contact en zodra het schip in de buurt afmeerde, stond hij op de kade om aan boord te gaan en te blijven tot het schip weer vertrok. De stuurstoel was zijn geliefde plek, met liefst de voeten op tafel…

Schip en naam

In de machinekamer van de 1450 dwt metende Lifana (78,28 x 10,39 meter) staat een Stork Werkspoor Diesel van 725 kW, die het schip een snelheid geeft van 11 knopen.

Over de naam Lifana bestaat enige onduidelijkheid, maar er wordt van uitgegaan dat het gaat om een samenvoeging van namen. Bert Kruizinga vond het in elk geval een mooie naam, die hij was tegengekomen op de romp van een schip, dat ooit op de werf van Niestern in Groningen lag. Hij kwam regelmatig op deze werf, waar zijn vader werkte sinds hij was afgemonsterd als kok op de in 1962 gebouwde 550-tonner Jans.

Kustvaart

Bert en André Kruizinga waren echte kustvaartschippers, kapitein-eigenaren. Ver van huis en ver de zee op gaan deden ze nooit. Reden ook waarom hun schip regelmatig te vinden was in de havens langs de Nederlandse kust of iets verder landinwaarts. De broers Kruizinga deden dat bij wijze van spreken ook met hun Lifana; ze hielden het water niet te diep onder de kiel en verdienden hun brood het liefst in de wateren van Noord- en West-Europa. Daarmee traden ze in het voetspoor van de duizenden andere kapitein-eigenaren die dat in de voorafgaande eeuwen ook deden en die Noord-Nederland als maritieme regio groot hebben gemaakt. Dat gold zeker de provincie Groningen, waar de stad Groningen met de Veenkoloniën, en later ook Delfzijl, belangrijke centra werden voor de scheepsbouw en scheepvaart. Als één van de weinige reders hielden de Kruizinga’s de oude traditie in stand: Groningse thuisvaarders vanuit Scandinavië hesen de kerstboom in de voormast om aan te geven op thuisreis te zijn, zodat de minder gelukkigen die niet met Kerstmis thuis konden zijn, hun post aan de thuisvaarders konden meegeven.

Naar Tanzania

Na 40 jaar onder Nederlandse vlag te hebben gevaren, waren de dagen van de Nederlandse kruiplijncoaster geteld. Bert en André Kruizinga verkochten de Lifana. De nieuwe Afrikaanse eigenaar heeft er Zulu AJ op gezet en haar onder de vlag van Tanzania gebracht en voer 21 oktober uit naar Afrika.

Oorspronkelijk had het schip overigens een beperkt certificaat en mocht alleen uitvaren vanuit Harlingen en Delfzijl richting Denemarken. Samen met Harlingen kende Delfzijl in de jaren ’80 een grote vloot van deze zogeheten Denemarkenvaarders, die geëxploiteerd werden door bekende namen als Bakker, Danser, De Jonge, Van Donderen en Switynk. Deze schepen werden voornamelijk bevracht door Wagenborg en Amasus.

