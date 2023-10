Nog een laatste reeks ploffen voor sloop Middensluis Terneuzen

Op ieder van de drie dagen wordt gedurende 30 seconden een serie ploffen uitgevoerd. Het moment waarop dat gebeurt is tussen 16:45 uur en 17:45 uur, maar verschilt per dag. Het ploffen gebeurt namelijk tijdens hoogwater. Het hoge water geeft tegendruk bij het ploffen, waardoor er minder uitworp is van brokstukken.

De ploffen moeten zorgen voor scheuren in het buitenhoofd van de Middensluis. Daardoor kan het vervolgens eenvoudiger worden afgebroken en opgeruimd.

De ploffen kunnen in de omgeving merkbaar zijn in de vorm van geluid en trillingen. Dat was vooral het geval bij de eerste serie ploffen. Daarbij was een fout gemaakt in de berekening, met als gevolg dat er teveel springstof werd gebruikt. Het leverde 200 schademeldingen op.

Met de sloop van de Middensluis Terneuzen komt de Nieuwe Sluis Terneuzen dichterbij. De opening wordt eind 2024 verwacht, dat is later dan gepland. De sluis wordt qua formaat vergelijkbaar met de Zeesluis IJmuiden met een lengte van 400 meter en breedte van 50 meter.

