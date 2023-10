Kapitein Griekse ramp-ferry Norman Atlantic krijgt zes jaar cel voor dood door schuld

Brand

De rechtbank van Bari in Italië heeft drie van de 32 bemanningsleden van de ferry Norman Atlantic tot celstraffen veroordeeld voor hun rol in de scheepsramp met het schip in 2014. Tijdens de overtocht van Patras naar Ancona kort na Kerstmis brak aan boord brand uit. Daarbij kwamen zeker 16 passagiers om het leven.