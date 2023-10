Schuttevaer start community Zeevarenden op Whatsapp

Internet aan boord van zeeschepen is steeds vaker de normaalste zaak van de wereld. Maar de bandbreedte is vaak nog beperkt. Zeevarenden en andere geïnteresseerden die snel en eenvoudig al het zeevaart nieuws willen volgen, kunnen zich vanaf vandaag aansluiten bij Schuttevaer WTK Zeevarenden Community op Whatsapp.

Dagelijks post de redactie van Schuttevaer minimaal drie Zeevaart-berichten via deze Whatsapp-community. Via Whatsapp kom je dan direct bij het artikel terecht op de website van Schuttevaer. De service is primair gericht op abonnees van Schuttevaer, maar de redactie post er ook regelmatig gratis te lezen artikelen.

WhatsApp biedt deze service sinds enkele weken aan en laat zich nog het best vergelijken met een WhatsApp-groepsapp. Het verschil zit er in dat de Schuttevaer-redactie via communities de groep iets makkelijker kan beheren. De service is kosteloos.

Zeevarenden kunnen via deze Schuttevaer WTK Zeevarenden community de redactie ook vragen stellen of tips geven voor nieuws. Via deze link meldt u zich eenvoudig aan.

https://chat.whatsapp.com/KCjub3SrTMkEgerCA0w3gU

Nederlandse zeevarenden hebben in veel gevallen recht op een gratis abonnement op Schuttevaer.nl Stuur een mail met uw gegevens (zakelijk e-mailadres, mobiele telefoonnummer en naam van de werkgever) naar zeescheepvaart@bobbe.eu om toegang aan te vragen. Heeft u geen eigen zakelijk e-mailadres, dan kunt u uw privé e-mailadres opgeven. Bobbe International stuurt u na verwerking van de aanvraag via het opgegeven e-mailadres de peroonlijke inloggegevens. U dient in dienst te zijn van een rederij/werkgever die is aangesloten bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O) en zelf ook onder de regeling van het O&O fonds vallen.