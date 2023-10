Miljoeneninjectie bio-LNG installatie Wilp

Groene brandstof

De Triodos Bank en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost.nl gaan investeren in de bio-LNG installatie die wordt gebouwd op het terrein van afvalverwerker Attero in Wilp. De uitvoering van de uitbreiding van de vergistingsinstallatie is in handen van Nordsol. Het bedrijf heeft een gepatenteerd productiesysteem en exploiteert al een bio-LNG-installatie in Amsterdam. Afnemer van de groene brandstof wordt bunkerbedrijf Titan. Het project kreeg de naam FirstBio2Shipping.