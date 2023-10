Aangepaste dienstregeling veerboot Ameland geldt ook volgend jaar

De veerboot tussen Holwerd (Friesland) en Ameland blijft ook volgend jaar volgens de aangepaste dienstregeling varen. Dat meldt demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Het vaarschema werd eerder al aangepast omdat passeren voor de veerboten lastig werd vanwege dichtslibbende vaargeulen.

De veerboten wachten nu op elkaar in speciale passeervakken, en als er voldoende water in de vaargeul zit kruisen ze elkaar. Soms moeten de schepen wel even op elkaar wachten. De oversteek duurt nu dan ook vijf kwartier, in plaats van een uur.

De bewindsvrouw heeft besloten om de aangepaste dienstregeling voort te zetten omdat de terugkoppeling van betrokkenen volgens haar positief is. ‘Zo wordt aangegeven dat zij minder te maken hebben met vertragingen dan wel uitval van afvaarten’, aldus Heijnen. Bovendien had vervoerder Wagenborg Passagiersdiensten hiertoe zelf gevraagd, omdat de dienstregeling ‘rust en duidelijkheid’ geeft.