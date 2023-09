Muller Dordrecht is daar waar de kansen liggen

De doop van een nieuwe sleepboot en duwboot en de bestelling van een volgende sleepboot is een teken dat het goed gaat met Muller Dordrecht. Nieuwbouw betekent ook nieuw personeel, het bedrijf groeit al jaren gestaag. Gevolg is dat het 105 jaar oude bedrijf noodgedwongen kijkt naar een verhuizing binnen óf buiten Dordrecht.

Pontificaal op de Merwekade staat het pand van Muller Dordrecht. Het kijkt uit op de kruising van de Noord, Beneden-Merwede en Oude Maas. ‘We zitten hier aan het drukst bevaren rivierenpunt van Europa’, vertelt CEO Bram Muller, vlak nadat hij heeft plaatsgenomen op de bovenste verdieping van het pand. Zo druk als de vaarwegen zijn waar we op uitkijken, zo rustig is de kade. Anders was dat een paar weken geleden.

En Avant 25 en Zodiac

Verscheidene kopstukken uit de maritieme sector waren toen op de kade aanwezig voor de doop van de nieuwe zeesleper En Avant 25 en de duwboot Zodiac. En als toetje ondertekenden Muller en Arnout Damen, CEO van Damen Shipyards, een contract voor de volgende zeesleper. Een zusje van de En Avant 25, logischerwijs de En Avant 26. April volgend jaar komt ze in de vaart. ‘Dat is het grote voordeel van Damen. Het is én kwaliteit én een snelle levering’, vertelt zoon Lars, die naast zijn vader is gaan zitten.

Marktonderzoek

De En Avant 25 heeft nog geen mijl gevaren en de volgende wordt al besteld, hoe zit dat? ‘Daar is wat toeval bij komen kijken’, vertelt Bram Muller. ‘Wij kijken continu waar behoefte aan is in de markt én of wij in die gaten kunnen springen.’ Daaruit kwam, niet geheel onverwacht, naar voren dat de markt van offshore wind sterk blijft groeien. ‘Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen zet ieder land er vol op in. En niet alleen wind, maar ook olie en gas op de Noordzee en de aanleg van kerncentrales hebben een nieuw leven gekregen. Alles om niet afhankelijk te zijn van Rusland.’

Met deze wetenschap werd er een nieuwe sleper besteld. Terwijl de boot bij Damen in Vietnam werd gebouwd, werd er aangeklopt bij het Dordtse bedrijf. ‘Of wij een sleper hadden die kon helpen bij de aanleg van een tunnel tussen Denemarken en Duitsland’, vertelt Lars. Die werd toevallig al gebouwd. ‘Maar, toen zaten wij alsnog met dat gat in de markt dat wij wilden vullen’, voegt zijn vader eraan toe. Dat gaat nu dus niet worden gevuld door de En Avant 25, maar door haar zusje.

Vestigingsplaats

De vlootuitbreiding zorgt er ook voor dat meer personeel nodig is. Niet alleen bemanning op het schip, maar ook walpersoneel. En dat terwijl het pand van Muller al een tijdje aan de maximum bezetting zit. ‘We hebben in Dordrecht eigenlijk twee locaties; het hoofdkantoor aan de Merwekade en een kantoor en terrein aan de 1e Merwedehaven. Het walpersoneel is verdeeld over deze twee locaties en wordt het terrein gebruikt voor opslag van hulpmaterialen. In de haven liggen de pontons en wat binnenboten’.

Er is een reële kans dat het pand op de Merwekade wordt verruild voor een groter kantoor. ‘Daar zijn we wel naar aan het kijken. Het liefst hebben we ons kantoor en terrein op één plek.

Muller Dordrecht voert gesprekken met de Gemeente Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam voor een andere locatie. Die gesprekken lopen al een tijdje. Bram Muller wil er nog niet veel over kwijt. ‘De oplossing kan zich morgen voordoen, maar het kan ook nog drie jaar duren.’

De CEO ziet een aantal mogelijkheden: Muller blijft in het huidige pand en breidt het kantoorpand uit op het terrein aan de 1e Merwedehaven als tijdelijke oplossing. Muller verhuist naar een andere plek in Dordrecht met kantoor en terrein als één locatie. Of optie drie – de meest ingrijpende – Muller Dordrecht verhuist naar Rotterdam. ‘Dan zouden we er wel nog een extra activiteit bij moeten nemen, denk aan op- en overslag van zwaar materieel voor projecten op zee. Anders is een plek in Rotterdam simpelweg te duur.’ Maar het liefst blijft Muller in Dordrecht.

Koerswijziging

Bram Muller is bekend met het geweer van schouder wisselen. Tot 2010 waren binnenvaartactiviteiten de dominante pijler van het bedrijf. Dat is veranderd. ‘We deden binnengaats werk voor klanten die ook veel op zee doen. Denk aan een Huisman of Allseas. Maar waarom de werkzaamheden beperken van het achterland tot de haven?’

Muller zette vervolgens in op buitengaatse werkzaamheden. Dat heeft goed uitgepakt. ‘Ja, zeker nu. De markt is gunstig’, vertelt Lars Muller. ‘Er zijn een aantal serieuze spelers die sleepwerk op zee verrichten en de vraag is momenteel groot’.

Hoelang dat aanhoudt durven beide heren niet te zeggen. Maar voorlopig schieten windparken als paddestoelen uit de grond, en dat betekent werk voor Muller.

Nederlandse vlag

Het werk op zee is niet eenvoudig, de lat ligt hoog stelt Bram Muller. Zo maar inspringen gaat niet lukken, daar komt meer bij kijken. Goede bemanning vinden is dan ook lastig, maar lukt voorlopig nog wel. ‘We doen veel met social media om jongeren aan te spreken. Onze opdrachten zijn gevarieerd en leveren schitterende plaatjes op. Het is zonde om daar niets mee te doen’, legt Lars uit.

Vlootcijfers Zeeslepers: 7 + 1 in aanbouw

Binnenslepers: 3

Duwboten: 3

Zwaar lading pontons: 15

Personeel: 130

Muller Dordrecht vaart onder Nederlandse vlag en dat betekent dat er Nederlandse officieren aan boord moeten zijn. De vijver waaruit kan worden gevist is daardoor wel kleiner. Bram Muller sluit het uitvlaggen van schepen dan ook niet uit. ‘Het probleem van nu is echt: mensen, mensen, mensen. We hebben goed geschoolde mensen nodig. Er is een scenario denkbaar dat we die van buiten Nederland moeten gaan halen.’ Dat het nu lukt is volgens de Mullers te danken aan de variatie in het werk en de goede arbeidsvoorwaarden.

Directie

Er moet de komende jaren een aantal ingrijpende beslissingen worden genomen. Bram Muller is druk doende de opvolging te regelen om zelf gas terug te kunnen nemen. Want Zo liet Muller senior vijf jaar geleden al optekenen dat een mogelijke opvolging nog twee, maar ook nog 10 jaar zou kunnen duren. ‘Dat gaat eerder richting de 10 jaar’, reageert hij lachend wanneer zijn uitspraak hem wordt voorgehouden.

‘Lars, hoe lang zit jij er nu?’, vraagt hij zijn zoon. ‘Zeven jaar. In die tijd ben ik door alle delen van het bedrijf gelopen. Nu houd ik mij vooral bezig met operations’, vertelt Lars. ‘Maar deze week begint er een nieuwe head of operations. ‘Daardoor kan ik mij meer gaan concentreren op commercie, business development en financiën. Tenslotte moet ik straks op de stoel komen van Bram en dat betekent dat je ook de andere disciplines in je vingers moet hebben’.

‘Wij gaan daar rustig de tijd voor nemen, zodat wij goed overdragen en ik een hele andere rol kan gaan vervullen binnen het bedrijf. Wat die rol gaat worden zien we dan wel, maar ga ze niet voor de voeten lopen. Ik vind business development leuk, kijken of we nog wat meer pootjes onder het bedrijf kunnen zetten en nog wat kunnen groeien’ zegt Bram.

‘Of ik überhaupt ooit ga stoppen met werken? Ik denk het eigenlijk niet, tenzij ik niets meer toevoeg of niet meer welkom ben.’

