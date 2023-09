Aalvisserij in zee- en kustwateren langer gesloten

Aalvisserij is sinds 1 september al tijdelijk verboden. In de zee- en kustwateren wordt al traditioneel minder gevist op aal. Maar veel vissers in de zee- en kustwateren gebruiken aalvistuigen om op andere soorten te vissen, zoals zeekreeften en krabben. Soms vangen ze dan ook aal. Toch is besloten de gesloten periode te verlengen. Van september tot en met november heeft in Nederland de schieraal-trek plaats, met een uitloop naar december en de daarop volgende maanden. Dit heeft geleid tot de keuze om de aalvisserij in de zee- en kustwateren extra lang te sluiten.

In de praktijk betekent dit dat het gebruik van aalvistuigen is verboden. Dit geldt niet indien de aalvistuigen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij de aal direct na het ophalen van het net levend wordt teruggezet. Over de keuze voor de aanvullend te sluiten maanden heeft overleg plaatsgehad met de visserijsector en NGO’s. Beide groepen hadden voorkeur voor een aaneengesloten periode. Ook is de door Nederland gekozen periode afgestemd met de omliggende landen rond de Noordzee.