Northern Lights bestelt derde schip voor CO₂-transport

Het Noorse Northern Lights heeft bij Dalian Shipbuilding in China een derde schip besteld voor het transport van CO₂ naar ondergrondse opslagplaatsen in de Noordzee. De drie schepen hebben elk een laadcapaciteit van 7500 kubieke meter.

Northern Lights, opgericht in 2021 met flinke steun van de Noorse overheid, is een samenwerkingsverband tussen Equinor, Shell en Total Energies. Het bedrijf wil industriële CO₂ verzamelen en permanent opslaan in lege aardgasvelden. Daarmee hoopt men bij te dragen aan verlaging van de CO₂-emissies. In een eerste fase wordt een opslagcapaciteit van 1,5 miljoen ton CO₂ gerealiseerd.

Pijpleiding op 2600 meter diepte

Opdrachtgevers zijn onder meer de Heidelberg Materials cementfabriek in Brevik, de Deense Ørsted Asnæss biomassacentrale in Kalundborg en de Avedǿre centrale bij Kopenhagen. Voor deze twee centrales gaat Northern Lights 430.000 ton CO₂ verwerken in Øygarden in Noorwegen en via een pijpleiding op 2600 meter diepte opslaan.

Northern Lights sloot al in 2022 een eerste deal met de Yara kunstmestfabriek in Sluiskil. 800.000 ton CO₂ wordt vanaf 2025 opgeslagen onder het Noorse deel van de Noordzee. Destijds zei Shell’s CEO Ben van Beurden daarover dat hiermee wordt aangetoond dat onderzeese opslag echt werkt: ‘Het feit dat dit kan betekent een belangrijke doorbraak. Het is een wegbereider voor soortgelijke projecten in Europa.’

Niet onomstreden

Carbon Capture and Storage, ofwel CCS-methode is niet onomstreden. Greenpeace ageerde er al in 2019 tegen. ‘Onder het mom van klimaatbeleid en op kosten van de burger wil het kabinet toestaan dat de zware industrie CO2 opslaat in de Noordzeebodem. Een schijnoplossing: de omslag naar een groene economie vraagt om echte maatregelen, geen verdwijntrucs.’

De nu bestelde drie CO₂-tankers krijgen een lengte van 130 meter en druktanks met een inhoud van 7500 kubieke meter. Northern Lights gebruikte bestaande scheepsontwerpen voor het vervoer van vloeibaar petroleumgas en voegde daar een transportsysteem voor vloeibare CO2 en isolatie aan toe om de CO2 in vloeibare toestand te houden. De schepen zelf gaan op LNG varen en maken ook gebruik van windvoortstuwing. De eerste twee schepen worden naar verwachting medio 2024 opgeleverd.

