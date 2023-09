Rechtbank: gemeente Amsterdam gaat redelijk om met vergunningen rondvaartreders

Drukke grachten

13Het blijft botsen tussen de gemeente Amsterdam en een groot aantal rederijen over de passagiersvaart in het gebied rond de Amsterdamse grachten. De gemeente wil het aantal exploitatievergunningen terugbrengen, omdat het te druk is geworden in de binnenstad. De rederijen leggen zich daar niet zomaar bij neer, maar leden in de rechtszaal eerder dit jaar opnieuw een nederlaag. Dat blijkt uit een serie recent gepubliceerde vonnissen.