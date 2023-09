Europa wil motorslijtage door vervuilde gasolie tegengaan

Het is bekend dat de schurende deeltjes (abrasive particles) voor slijtage in met name brandstofinjectoren zorgen. Volgens het Nederlandse standaardiseringsinstituut NEN nemen de slijtageproblemen de laatste jaren toe. ‘De oorzaak lijkt te liggen bij geïmporteerde diesel met een hoog gehalte aan schurende deeltjes. Reden genoeg voor de CEN om de dieselspecificatie te herzien’, schrijft de NEN.

Filter helpt niet

Ook de Nederlandse binnenvaart ondervond de afgelopen jaren meer hinder van vervuilde gasolie. Op de voorjaarsvergadering van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) presenteerde Dennis van Wijlen de resultaten van 4,5 jaar onderzoek door MPD Fluid Technology en Valvoline. Daaruit kwam naar voren dat ook in Nederland de kwaliteit van gasolie slecht is. Van Wijlen is dan ook blij dat het probleem nu ook Europees wordt onderkend. ‘Dat is een eerste stap in de goede richting.’

Het CEN wil een limiet stellen van 10.000 deeltjes per milliliter brandstof. Dit kan getest worden, maar onduidelijk is nog waar in de keten die test moet plaatshebben. Van Wijlen denkt dat de maatregelen nog wel wat scherper mogen en benadrukt dat het maar de vraag is wanneer het ingaat. ‘Maar ik wil ook niet te negatief doen. Het is goed dat het balletje nu gaat rollen.’

Van Wijlen presenteerde zijn onderzoek tijdens de ASV-voorjaarsvergadering. Daar schrokken schippers van de versleten motoren. ‘Werkt het gasoliefilter dan niet?’, vroeg iemand in de zaal. Nee, stelde Van Wijlen. ‘Deze deeltjes komen door de standaardfilters heen en het zou dus goed kunnen dat het lijkt of er niets aan de hand is, maar dat je motor al flinke slijtage heeft.’

Handhaving

De ASV laat weten verheugd te zijn dat er serieus wordt gekeken naar de samenstelling van de brandstof ‘waar wij als schippers afhankelijk van zijn’. Al benadrukt de schippersbond dat eisen stellen niet genoeg is, maar hand in hand moet gaan met controles. ‘De ILT doet dat nu niet. Als dat zo blijft kan er nog steeds van alles door de brandstof worden gegooid.’

