Rijkswaterstaat hervat herstelwerkzaamheden stuw Grave

Rijkswaterstaat is zaterdagmorgen verder gegaan met het repareren van stuw Grave. Met het sterke kraanschip Leendert van Van Oord wordt geprobeerd een vastzittend keerschot los te krijgen. Pas als dat schot weg is, kunnen de jukken worden teruggeplaatst en kan waterpeil weer stijgen.

Bij reguliere werkzaamheden vrijdagmorgen is per abuis juk 8 omhoog getrokken. Het keerschot is vervolgens verschoven en in het ontstane gat in de stuw ter plaatse van juk 8 gezogen. Door sterke stroming is het lastig dat keerschot uit het gat te krijgen, legt Rijkswaterstaat uit.

Uit veiligheidsoverwegingen staakte Rijkswaterstaat gisteravond de werkzaamheden. Deze morgen wordt opnieuw een poging gedaan. Kraanschip Leendert van Van Oord probeert de kabels die aan het keerschot vastzitten los te branden.

De voorbereidingen voor het branden lopen. In de video zie je een bok, daarlangs een kraanponton en benedenstrooms van de stuw zien we het kraanschip. Deze trekt het keerschot na het doorbranden weg.#StuwGrave pic.twitter.com/TNfMIV0Sna — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) September 2, 2023

Het keerschot zit nog niet los en ligt nog steeds in de weg. ‘Daardoor kunnen we de jukken 7 en 8 nog niet terugplaatsen. Tevens gaan wij onderwaterinspecties middels onderwatercamera’s doen om te controleren of er schade is aan de constructie van de stuw.

Dalend waterpeil

Op https://waterinfo.rws.nl zijn de actuele waterstanden te vinden. Het waterpeil zakt langzaam nog steeds door. Scheepvaart, woonbooteigenaren en jachthavens worden verzocht de waterstand in de gaten te houden en indien nodig, erop te acteren, zo laat Rijkswaterstaat weten.