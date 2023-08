En weer is het zijn duwboot die tegen de brug aanvaart

Moedeloos wordt binnenvaartondernemer Peter Pauwels ervan. Weer is zijn duwboot Venjo tegen een brug aangevaren. Dit keer gaat het om Jan Bogaertsbrug op de Zeekanaal naar Brussel. Eerder kwam de duwboot al hardhandig in aanraking met met de Europabrug in Vilvoorde en de Ringbrug in Tisselt. ‘En elke keer een andere kapitein’, treurt Pauwels. Terwijl hij de bemanning nog zo op het hart had gedrukt voorzichtig te zijn.

‘Ik weet het nu ook niet meer zo goed. Het wordt een moeilijk verhaal met de verzekering. Misschien moeten we maar stoppen.’ Drie aanvaringen met dezelfde duwboot in driekwart jaar. Is het botte pech? ‘Het was drie keer een andere kapitein’, zegt de aangeslagen Pauwels van FV Nero.

De Venjo uit 2006 is een stevige dame. Dubbelschroever, 2 x 1250 pk, 22 bij 9,45 meter, boegschroef, camera’s, hydraulische koppellieren en een kijkhoogte van 14 meter. De duwboot is vooral met containers aan het varen in het ARA-gebied.

WeBarge

De boot wordt gecharterd door WeBarge. General manager Olivier Desmedt is niet te spreken over de zoveelste aanvaring. ‘Ik heb al contact opgenomen met de eigenaar van de duwboot om te horen hoe dat mogelijk is. De eigenaar is verantwoordelijk, maar voor ons is dit ook een lastige zaak. De schipper dacht waarschijnlijk dat hij wel onder de brug door kon zonder dat die omhoog moest, maar is er tegenaan gevaren. Vorige keer ging het om lege containers, maar nu waren het volle. We bekijken of we een andere duwboot te plaatse kunnen krijgen om de duwbak naar Brussel te varen’, aldus Desmedt.