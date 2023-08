Tweede vrachtschip vertrekt via tijdelijke vaarroute uit Oekraïne

Ruim een jaar

Een tweede vrachtschip heeft de haven van Odessa verlaten en is gevaren via een tijdelijke vaarroute die Oekraïne heeft aangewezen als vervanging voor de afspraken die eerst met Rusland waren gemaakt over de scheepvaart over de Zwarte Zee. Volgens Kiev is de Primus inmiddels in veilige Roemeense wateren, ondanks waarschuwingen van Rusland dat dergelijke schepen als militaire doelen kunnen worden beschouwd.