‘Spaceship’ Canopee zeilt voor het eerst op zee

Het is een bijzondere verschijning, deze Canopee. Het schip dat gebouwd wordt in Nederland bij scheepswerf Neptune Marine is speciaal ontworpen om raketonderdelen van de Ariane-raket van Europa naar Frans-Guyana te vervoeren. Op het dek staan zeilen. Deze 30-meter hoge Oceanwings zijn deze week voor het eerst getest bij een proefvaart.

De Canopée is uitgerust met vier dertig meter hoge Oceanwings, zeilpanelen met een oppervlakte van 375 vierkante meter per stuk. Die moeten voor een besparing van zo’n 35% op het brandstofverbruik zorgen, zegt Alizés.

Alizés is een speciaal voor dit project opgerichte joint venture van de Franse scheepvaartbedrijven Jifmar Offshore Services en Zéphyr & Borée. Die won de tender van Ariane Group voor een nieuw transportconcept en versloeg daarmee onder meer de grote Franse rederij Louis Dreyfus Armateurs, die dit vervoer nu nog in handen heeft.

Het zeilvrachtschip is uitgevoerd als een open dokschip, met hoge zijkanten om de lading te beschermen. Het schip gaat raketten in onderdelen laden in Bremen, Rotterdam, Le Havre en Bordeaux. Het gaat daarbij om de Ariane 6, de zesde generatie van de Europese draagraketten, die al decennia lang vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana satellieten in een baan om de aarde brengen.