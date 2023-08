Kans op nieuw bestaan voor verlaten Schotse twinrigger

Als vissersvaartuigen eenmaal in de mottenballenvloot terechtkomen, is er doorgaans weinig kans op een nieuw bestaan. Maar dat geldt niet voor de Schotse twinrigger BF-573 Prospect.

Op 5 augustus 2013 liep de BF-573 met volle kracht op een rots even buiten de Bressay Sound bij Lerwick op Shetland. Het lukte de plaatselijke reddingboot de 18 meter lange houten twinrigger vlot te trekken, de vier opvarenden van boord te halen en pompen te plaatsen. De pompen hielden het schip echter niet drijvend, waarna de BF-573 alsnog naar de diepte zonk. Na enige tijd werd het schip gelicht.

Te koop

Daarna kreeg ze een afgelegen ligplaats bij Shetland Catch, de lokale visfabriek. Er volgde langdurig getouwtrek met de verzekeringsmaatschappij, waarna de Prospect aan haar lot werd overgelaten. Nu, 10 jaar later, heeft scheepswerf Malakoff in Lerwick zich over haar ontfermd. Eind juli ging de roestige BF-573 op de helling en werd de romp stevig aangepakt. Een medewerker van Malakoff meldt dat het schip binnenkort te koop wordt gezet. ‘We geven haar een kans op een nieuw bestaan. Vooralsnog blijft het uiteraard wel een opknapper voor de koper.’

Lees ook: Bank herinnert aan betere tijden in Oudeschild Lees ook: Vissers bij brandende kotter gered