Heel KBN en IN-Cite samen in Zwijndrecht

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is verhuisd naar haar nieuwe thuisbasis in Zwijndrecht. Een deel van de fusieclub zat er al, maar daar is nu het overige deel uit Rotterdam bijgekomen. Ook IN-Cite, voorheen EICB, BVB en BTB, trekt in hetzelfde gebouw.

KBN is anderhalfjaar geleden ontstaan uit Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Eerstgenoemde zat al op deze locatie in Zwijndrecht, de Scheepsmakerij 330. Het CBRB was gevestigd in Rotterdam, samen met EICB, BVB en BTB.

In Zwijndrecht is nu ook ruimte gemaakt voor het CBRB-smaldeel. Heel KBN is in het gebouw een verdieping omhoog gegaan, naar de derde. De tweede verdieping zal worden bezet door In-Cite. Beide verdiepingen zijn deze zomer verbouwd.

