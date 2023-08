Hebo probeert binnenvaartschip Jogo 2 vrijdag weg te slepen

Hebo Maritiemservice wil vrijdag het binnenvaartschip Jogo 2 wegslepen. Of dat inderdaad gaat lukken, is de vraag. De Schelde is een snelstromende rivier en eerder bleek het kantelen van het gezonken schip ook bijzonder lastig.

Na het vinden van de stoffelijke overschotten van de schipper en zijn twee honden, gaat de berging van het binnenschip ‘Jogo 2’ onverminderd voort. Als alles volgens plan verloopt, zou het schip morgen – vrijdag 18 augustus – worden weggesleept. ‘Het is een zeer verraderlijke rivier. Heel wat factoren kunnen de berging nog bemoeilijken”, zegt waarnemend burgemeester Leen Dierick (CD&V) in een reactie aan het Belgische persbureau Belga.

Disaster Victim Identification-team (DVI)

Deze week maandag, 14 augustus, werd er gestart met de bergingswerken. Een eerste poging die dinsdag werd ondernomen om het op de rivierbodem gekantelde schip weer recht te zetten, mislukte. Woensdagochtend 16 augustus ging het bergingsteam opnieuw aan de slag en dit keer met succes: tegen de avond werd het schip bovengehaald en leeggepompt.

Daarbij werd ook het stoffelijk overschot van de schipper en zijn twee honden aangetroffen door het Disaster Victim Identification-team (DVI). De schipper afkomstig uit Charleroi en zijn twee honden waren de enige opvarenden; zij hebben zich niet op tijd kunnen redden toen het schip begon te zinken.

Kantelen

Geladen met bakstenen was binnenschip Jogo 2 onderweg op de Schelde toen het maandag 7 augustus 2023 naar de bodem verdween. ‘De bergingsactie is nog volop bezig’, zegt Leen Dierick aan Belga. ‘Het schip is gekanteld en men is nog volop bezig met de lading uit het ruim te halen. Het schip moet stabiel zijn en kunnen drijven. Pas dan gaat het naar het dok, waar verder onderzoek zal gebeuren.’

Schip onstabiel

‘Het was bijzonder moeilijk om onze mensen op het schip te laten gaan’, licht korpschef van de lokale politie Patrick Feys toe aan Belga. ‘Het schip was nog altijd zeer onstabiel omdat de lading niet goed in het ruim lag. We hebben verschillende pogingen gedaan. Bij een eerste poging hebben we de hond gevonden. Maar het schip is toen beginnen kantelen, dus hebben we onmiddellijk iedereen van het schip moeten halen.’

Woensdagavond werd er beslist om de bergingsactie toch voort te zetten bij het aanbreken van de nacht. ‘Er is toen beslist om het ruim verder leeg te maken. Tegen 23u zijn onze mensen op het schip kunnen gaan. Ze hebben toen de schipper van het schip kunnen halen.’

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Hebo werkt nauw samen met ESI Brandweer uit Ieper en duikers van K&C Diving uit Kallo. Het gerechtelijk onderzoek wordt geleid door het parket van Oost-Vlaanderen. De familie wordt verder begeleid en ondersteund door de dienst slachtofferhulp van de politie.

Dit verhaal verscheen eerder in Flows.be