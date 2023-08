Hebo probeert woensdag Jogo 2 boven water te krijgen

De berging van de Jogo 2 is complex en delicaat. De sterke stroming en het beperkte zicht onder water bemoeilijken de bergingsoperatie. Ook is er de expliciete wens van de gemeente Dendermonde om het schip zo ongeschonden mogelijk naar boven te krijgen uit piëteit voor de nabestaanden.

De Waalse schipper bevindt zich vermoedelijk nog in het schip. ‘Als er niets verkeerd loopt, kan het vandaag nog bovengehaald worden zodat de initiële timing kan gerespecteerd worden. Dat is ook belangrijk voor de familie van de nog steeds vermiste schipper”, zegt Patrick Feys, zonechef van de Dendermondse politie, tegen Flows.be.

‘De familie van de vermiste schipper blijft met veel vragen zitten. We hopen dat er woensdag antwoorden komen. Op dit moment hebben we geen idee waar de schipper en zijn twee honden zich bevinden. We gaan uit respect voor de familie dan ook uiterst sereen te werk’, zegt Feys tegen het Vlaamse Nieuwsblad.

De Schelde in Dendermonde is maandag 14 augustus de berging van het binnenschip ‘Jogo 2’, dat op maandag 7 augustus gezonken is, van start gegaan. Het nodige materieel werd maandag ter plaatste gebracht om het schip te kunnen tillen. Omdat het schip op zijn zij ligt, moet het onder water eerst gekanteld worden. Dan kan de lading met een kraanschip verwijderd worden en kan het schip leeggepompt worden zodat het opnieuw kan drijven.

De Schelde blijft ter hoogte van het gezonken schip zeker tot vrijdag 18 augustus gestremd. Eerst moet het schip geborgen en verwijderd worden. Omvaren kan via de Westerschelde en Terneuzen.