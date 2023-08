Fjord arriveert met wrak OS 35 bij Decom Amsterdam

Koole Contractors sleepte de klus in de wacht om het gebroken en gezonken schip te bergen. Dat begon met het lossen van de lading van 40.000 ton betonstaal dat, onbruikbaar geworden door de langdurige inwerking van zeewater, werd afgevoerd naar Overdie Metals in Zaandam om tot schroot te worden verwerkt. Enkele weken geleden werd de twee delen van de OS 35 zelf op het dek van de Fjord geplaatst. Daarna duurde het enkele weken voordat de lading stormvast was gesjord.

Zomerstormen

Voor de terugreis stonden 10 dagen gepland, maar dat werd een week langer. Zomerstormen zorgden dat de sleepreis een paar keer enkele dagen moest worden onderbroken. Bij een van die gelegenheden werd van halverwege de Portugese westkust beschutting gezocht voor de Algarve, aan de zuidkust.

Eenmaal aangekomen op de rede van IJmuiden werd de zeesleper Seraya bedankt voor haar diensten en vertrok naar Rotterdam. De Fjord werd overgenomen door de slepers Telstar, Svitzer Amstel en Svitzer Jupiter. Om vier uur ging de sleep door de sluis en enkele uren later werd afgemeerd bij Decom op het voormalige ADM-terrein.

Sloopplan

‘Daar gaan mensen van ons het wrak eerst grondig schoonmaken’, zegt operations manager Gijs Olsthoorn van Koole Contractors. ‘Nu de Fjord is afgemeerd is het de beurt aan het Koole onshore team, beter gezegd het decommissioning team om het schip nogmaals volledig in kaart te brengen. Tijdens deze survey wordt met name gekeken naar gevaarlijke afvalstoffen zoals oliën en vetten, en op minder gevaarlijke afvalstoffen zoals hout, kunststof, isolatie en apparatuur. Alle bevindingen worden opgenomen in een zogenoemd Inventory of Hazardous Materials (IHM). Gebaseerd op dit rapport en op een technische inspectie wordt een Ship Recycling Plan opgesteld. Daarin wordt nauwkeurig omschreven hoe de wrakdelen zullen worden ontmanteld.

Tekst gaat verder onder de foto

‘Het definitieve plan is natuurlijk nog niet bekend, maar de logische stappen zijn: eerst de gevaarlijke materialen van het schip saneren en daarna alle losse apparatuur en andere afvalstoffen verwijderen. Op dat moment is het schip schoon en minder brandgevaarlijk. Nu kan het knippen en snijden beginnen. Met grote hijskranen en graafmachines met scharen zal, nog altijd aan boord van de Fjord, wordt het hele schip ontmanteld. Alle recyclebare metalen worden afgevoerd en verwerkt. De hele klus gaat twee tot drie maanden duren.’

Ankerkettingen

Op de vraag of er nog bruikbare materialen van het schip komen, wellicht de ankerkettingen, zegt Olsthoorn: ‘Natuurlijk wordt zoveel mogelijk gerecycled en hergebruikt, tot meer dan 95% van het schip. Maar het zal wel op omsmelten neerkomen nu het schip zo ongeveer een jaar onder water heeft gelegen. Wat niet wordt omgesmolten zal zich inderdaad beperken tot de ankerkettingen.’